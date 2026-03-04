На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Нетішині Хмельницької області перед судом постане 40-річний місцевий житель, який умисно викинув собаку породи той-тер'єр з 7-го поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм тварина загинула

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 січня.

Слідчі завершили розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Харківщині будуть судити 53-річного чоловіка, який з рушниці застрелив собаку сусідки. Від отриманих поранень тварина загинула. Чоловік закопав її тіло на своєму подвірʼї. Тепер йому загрожує до 3 років увʼязнення.