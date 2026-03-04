Відключення світла 5 березня: в Укренерго зробили заяву
В Україні в четвер, 5 березня, будуть запроваджені графіки відключення світла через наслідки російських атак. В Укренерго попередили, коли будуть діяти ці обмеження
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Зазначається, що у частині регіонів 5 березня будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла з 8:00 до кінця доби. Це також стосується графіків обмеження потужності (для промислових споживачів).
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликають енергетики.
Нагадаємо, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Через це наша країна зазнала мільярдних збитків.
