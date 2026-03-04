Майже 800 підтоплень: ДСНС працює над ліквідацією наслідків весняного водопілля

Фото: ДСНС

Майже 800 випадків підтоплень уже зафіксовано в Україні через весняне водопілля

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький, передає RegioNews.

Наразі активні роботи тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.

"Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням", – зазначив він.

Водночас, за словами Вітовецького, готовність рятувальників – лише частина успіху. Важлива тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Іноді навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу можуть уберегти населений пункт від підтоплення.

Поради ДСНС у разі загрози підтоплення:

вимкніть електро- та газопостачання;

перенесіть документи й цінні речі у сухе безпечне місце;

не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;

не рухайтеся затопленими дорогами; за потреби – евакуюйтеся на підвищені ділянки.

У разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.

Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів підготувало 155 аварійних бригад та понад 1 тис. фахівців для реагування на водні загрози через масове танення снігу. Після південних та східних регіонів відлига з 23 лютого поширилася на північ, центр та захід країни, зокрема на басейни Дніпра, Прип’яті та Тиси.