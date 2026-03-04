На Запоріжжі знайшли небезпечні російські міни

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Долинській громаді Запорізького району знайшли російську "пелюстку". Це сталось на території села Розумівка поблизу вулиці Параманова та провулку Лісного. Місцевих жителів закликали бути обережними.

"Ворог ніколи не розкидає один такий снаряд – поруч можуть знаходитися інші міни", - попереджають спеціалісти.

Якщо ви побачили небезпечний або підозрілий об'єкт, то варто звертатися до екстрених служб, і в жодному разі не торкатися руками.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку. Трагедія сталася 21 листопада. За попередніми даними, підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.