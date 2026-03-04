18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
UA | RU
UA | RU
04 березня 2026, 21:40

На Запоріжжі знайшли небезпечні російські міни

04 березня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області правоохоронці знайшли особливо небезпечні міни ворога. Місцевих жителів попередили

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Долинській громаді Запорізького району знайшли російську "пелюстку". Це сталось на території села Розумівка поблизу вулиці Параманова та провулку Лісного. Місцевих жителів закликали бути обережними.

"Ворог ніколи не розкидає один такий снаряд – поруч можуть знаходитися інші міни", - попереджають спеціалісти.

Якщо ви побачили небезпечний або підозрілий об'єкт, то варто звертатися до екстрених служб, і в жодному разі не торкатися руками.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку. Трагедія сталася 21 листопада. За попередніми даними, підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Боєприпаси міна Запорізька область
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
На Львівщині чиновники "нагріли" 4 мільйони на дитячому таборі
04 березня 2026, 22:15
Відключення світла 5 березня: в Укренерго зробили заяву
04 березня 2026, 21:20
У Дніпрі чиновники "нагріли" 3,5 мільйона на ремонті мереж
04 березня 2026, 20:50
"Думав, що за ним стежить розвідка США": у Харкові чоловік із ножем бігав біля суду
04 березня 2026, 20:30
Смерть 55-річної жінки на Тернопільщині: поліція розслідує дії лікарів
04 березня 2026, 20:14
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих
04 березня 2026, 19:54
Майже 800 підтоплень: ДСНС працює над ліквідацією наслідків весняного водопілля
04 березня 2026, 19:39
Народного депутата Гунька офіційно виключили з Верховної Ради
04 березня 2026, 19:05
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
04 березня 2026, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »