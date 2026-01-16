20:06  16 января
Украинец получил престижную музыкальную премию
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 23:55

В Украине резко подорожали тепличные помидоры: какая теперь цена за килограмм

16 января 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине существенно снизилось предложение тепличных помидоров. Это позволило продавцам увеличить отпускные цены.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Основным поставщиком зимой является Турция. Однако за последние несколько недель объемы поставок тепличных томатов из Турции несколько снизились.

Эксперты отмечают, что на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте предлагаются в диапазоне 90-110 гривен за килограмм (2,09-2,55 доллара за килограмм). Это в среднем на 12% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

При этом сейчас продавцы не решаются поднять цену еще выше. Это связано со слабым спросом со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине цены на капусту выросли на четверть: сколько теперь платить за килограмм
14 января 2026, 08:00
В Украине в начале года изменились цены на овощи: что и на сколько подорожало
13 января 2026, 22:35
Рынок молока: цены в Украине падают
13 января 2026, 22:15
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
В Украине подорожали огурцы: сколько сейчас стоит килограмм
17 января 2026, 00:35
В Украине резко упали цены на масло: сколько теперь нужно платить за пачку
16 января 2026, 23:35
На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся
16 января 2026, 22:55
В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка
16 января 2026, 22:35
Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира
16 января 2026, 21:59
6 тысяч долларов за "тур" в Венгрию: в Закарпатье дельцы устроили "такси на воде" для ухилянцев
16 января 2026, 21:55
В Никополе россияне убили двух человек
16 января 2026, 21:35
Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве
16 января 2026, 21:29
Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров
16 января 2026, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »