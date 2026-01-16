В Украине резко подорожали тепличные помидоры: какая теперь цена за килограмм

Иллюстративное фото

Основным поставщиком зимой является Турция. Однако за последние несколько недель объемы поставок тепличных томатов из Турции несколько снизились.

Эксперты отмечают, что на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте предлагаются в диапазоне 90-110 гривен за килограмм (2,09-2,55 доллара за килограмм). Это в среднем на 12% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

При этом сейчас продавцы не решаются поднять цену еще выше. Это связано со слабым спросом со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.