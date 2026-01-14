18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 19:53

В Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці

14 січня 2026, 19:53
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

У середу, 14 січня, Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, окрема увага була приділена ситуації в Києві.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", – зазначив він.

За словами Зеленського, у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України.

Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло у четвер, 15 січня. Про це попередили в Укренерго.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
надзвичайний стан Володимир Зеленський енергетика економіка
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
Стало відомо, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
11 січня 2026, 16:57
В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
11 січня 2026, 09:35
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
В Україні переглянуть правила комендантської години
14 січня 2026, 20:11
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
14 січня 2026, 18:59
Польща ледь не залишилася без світла через масштабну атаку РФ
14 січня 2026, 18:42
Не заплатив - не склав іспит: на Дніпропетровщині ділки влаштували "бізнес" на посвідченнях водіїв - серед них вчитель університету
14 січня 2026, 18:35
ВАКС конфіскував три квартири у топчиновника
14 січня 2026, 18:29
Став почесним донором: на Харківщині поліцейський здавав кров понад 40 разів
14 січня 2026, 18:10
Суд скасував рішення ТЦК: на Миколаївщині чоловік добився скасування своєї мобілізації - як йому це вдалось
14 січня 2026, 17:55
На Дніпропетровщині суд зобов'язав жінку сплатити за газ понад 700 тисяч - як це сталось
14 січня 2026, 17:40
В Україні можуть змінити правила мобілізації
14 січня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »