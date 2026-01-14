В Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

У середу, 14 січня, Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, окрема увага була приділена ситуації в Києві.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", – зазначив він.

За словами Зеленського, у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України.

