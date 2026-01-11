В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
У неділю, 11 січня, у Києві та на Дніпропетровщині запроваджено аварійні відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій.
Крім того, внаслідок ворожої атаки Дніпропетровщини були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Енергетики працюють над усуненням аварій.
Раніше ми повідомляли про те, в Україні через обстріли російських окупантів продовжуються відключення електроенергії. При цьому в Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися протягом дня.
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
