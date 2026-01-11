В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 11 січня, у Києві та на Дніпропетровщині запроваджено аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій.

Крім того, внаслідок ворожої атаки Дніпропетровщини були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Енергетики працюють над усуненням аварій.

Раніше ми повідомляли про те, в Україні через обстріли російських окупантів продовжуються відключення електроенергії. При цьому в Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися протягом дня.