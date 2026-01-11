09:59  11 січня
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
08:26  11 січня
Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
11 січня 2026, 09:35

В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла

11 січня 2026, 09:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 11 січня, у Києві та на Дніпропетровщині запроваджено аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій.

Крім того, внаслідок ворожої атаки Дніпропетровщини були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Енергетики працюють над усуненням аварій.

Раніше ми повідомляли про те, в Україні через обстріли російських окупантів продовжуються відключення електроенергії. При цьому в Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися протягом дня.

