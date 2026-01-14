Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго.

Як повідомлялось, під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин. Про надзвичайну ситуацію повідомили жителі одного із житлових комплексів у Петропавлівській Борщагівці.