18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 18:59

Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

14 січня 2026, 18:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго.

Як повідомлялось, під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин. Про надзвичайну ситуацію повідомили жителі одного із житлових комплексів у Петропавлівській Борщагівці.

електроенергія Укрэнерго економіка енергетика відключення світла
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
