Підкуп депутатів у Раді: НАБУ і САП провели обшуки в Арахамії – ЗМІ

НАБУ та САП увечері 13 січня провели обшуки в народного депутата та керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Про це пише OBOZ.UA із посиланням на джерела, передає RegioNews.

Як відомо, антикорупційні органи викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці народних депутатів за голосування "за" або "проти"конкретних законопроєктів.

Утім, в НАБУ поки не уточнили, лідера якої політсили підозрюють у пропозиції хабаря, пообіцявши оприлюднити більше деталей згодом.

За даними ЗМІ обшуки проходили і в лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

Ні Тимошенко чи партія "Батьківщина", ні Арахамія наразі цю інформацію не коментували.

Як відомо, у липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП.

31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

Серед фігурантів розслідування також – Юрій "Юзік" Корявченков, який наразі перебуває за кордоном.

30 грудня Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави. Судове засідання проводили в закритому режимі через таємницю слідства. Сам Юрій Кісєль не визнає провину та заперечує, що отримував хабарі.

