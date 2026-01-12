19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
15:24  12 січня
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 19:33

Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах

12 січня 2026, 19:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ знову здійснила атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Туди влучив ворожий безпілотник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

За його словами, ворожий дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. Внаслідок атаки поранення отримав один із членів екіпажу.

Крім того, відбулася атака на цивільне судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 9 січня армія РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі. Тоді внаслідок російської атаки постраждали декілька осіб.

