Росіяни атакували Україну 154 безпілотниками, є влучання та падіння на 20 локаціях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на неділю, 11 січня ворог застосував 154 БпЛА, з яких 125 визнані Повітряними силами як збиті або подавлені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

За даними військових, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Станом на ранок атака триває.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 11 січня. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових армії РФ.