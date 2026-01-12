Нова модифікація "Герані" одночасно несе ПЗРК та бойову частину – ГУР

Фото: ГУР

На порталі War\&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотника "Герань-2" серії "Э", оснащеного переносним зенітно-ракетним комплексом.

Раніше у ГУР МО повідомляли про застосування "Герані-2" з радянською ракетою класу "повітря–повітря" Р-60. Тепер розкриті деталі нової конфігурації безпілотника – з ПЗРК "Верба" на борту.

Застосування цієї модифікації передбачає ручне керування безпілотником оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

У разі виявлення повітряної цілі оператор поетапно активує два сервоприводи: перший – запускає хімічну акумуляторну батарею та азотний балон охолодження головки самонаведення (ГСН) ПЗРК, другий – після охолодження до необхідної температури ГСН відкриває спеціально виготовлену захисну кришку. Спусковий гачок ракети зафіксований у постійно натисненому положенні за допомогою кабельних стяжок, що забезпечує автоматичний пуск одразу після захоплення цілі головкою самонаведення.

Важливою відмінністю цієї версії від модифікації з ракетою Р-60 є наявність на самому безпілотнику повноцінної основної бойової частини. На дослідженому ГУР зразку встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-50М.

Таким чином, після відстрілу зенітної ракети БПЛА зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватись оператором.

Набір блоків та компонентів стандартний для таких БПЛА: польотний контролер, інерціальна навігаційна система, 12-канальна "комета", трекер на базі мікрокомпʼютера Raspberry і 3G/4G-модемів тощо.

В інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модуля SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем – автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві.

Країни походження решти електронної компонентної бази – США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Повний перелік компонентів із маркуванням і фотоматеріалами доступний на порталі War&Sanctions.

Як наголосили в ГУР, оприлюднення таких даних спрямоване на викриття технологічних ланцюгів російської військової агресії та сприяння посиленню міжнародного санкційного тиску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ адаптувала FPV-дрон "Молнія", встановивши Starlink та камеру. БпЛА призначений для ведення повітряної розвідки.