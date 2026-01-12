Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Миколаєві на невизначений термін призупинено водопостачання у трьох мікрорайонах через аварію техногенного характеру на дюкері

Про це повідомляє "Миколаївводоканал", передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, водопостачання припинено у мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням аварії, але терміни її ліквідації наразі не визначені.

Фахівці зазначають, що дюкер відпрацював свій термін експлуатації. Для ремонту знадобиться заміна ділянки довжиною близько 190 метрів труби діаметром 350 мм, прокладеної по дну річки, що ускладнює і подовжує ремонтні роботи.

Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Планується підвезення технічної та питної води відповідно до узгоджених графіків.

