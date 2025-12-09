08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 11:20

На Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон гривень

09 грудня 2025, 11:20
Фото: Держмитслужба
У пункті пропуску "Шегині–Медика" митники зупинили спробу незаконного ввозу партії комп’ютерної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У пункт пропуску "Шегині–Медика" з Польщі прибув автомобіль Volkswagen Crafter. За кермом був 39-річний житель Волині, він обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".

Під час огляду авто митники виявили 179 вживаних ноутбуків та 4 вживані системні блоки загальною вартістю близько 1 мільйона гривень.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.

На Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон

Нагадаємо, жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max. Вона заховала їх в сумці з продуктами. Загальна орієнтовна вартість телефонів – понад 1,6 млн грн.

