Ілюстративне фото: armyinform

Через нічну атаку у Києві спалахнула пожежа, є пошкодження в житловому секторі

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі виникла пожежа, Її наразі локалізували", – йдеться у повідомленні.

За іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

Міський голова додав, що усі служби працюють на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювали сили ППО.