Фото: ОВА

Ворог продовжує терор мирної Одеси. Після нічної атаки на місто пошкоджений обʼєкт інфраструктури та житлові будинки

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

Попередньо, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені.

На місці атаки розгорнули оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за держпрограмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Мешканцям, чиє житло постраждало, надають консультації та допомогу.

Також розгорнутий пункт обігріву. Працівники ЖКС проводять закриття вибитих вікон.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювали сили ППО. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в Солом'янському районі столиці.