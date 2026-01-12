Атака росіян на Одесу: пошкоджений обʼєкт інфраструктури та будинки, є знеструмлення
Ворог продовжує терор мирної Одеси. Після нічної атаки на місто пошкоджений обʼєкт інфраструктури та житлові будинки
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.
Попередньо, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені.
На місці атаки розгорнули оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за держпрограмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Мешканцям, чиє житло постраждало, надають консультації та допомогу.
Також розгорнутий пункт обігріву. Працівники ЖКС проводять закриття вибитих вікон.
Нагадаємо, у ніч на 12 січня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювали сили ППО. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в Солом'янському районі столиці.