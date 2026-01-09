У Києві запровадили екстрені відключення світла
В українській столиці через атаки РФ та перевантаження електромереж запроваджені екстрені відключення світла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.
"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", – додали у компанії.
Раніше влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. Головна причина – відсутність електро- та теплопостачання у тисячах будинків.
