На Вінниччині затримали іноземця, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився 49-річний громадянин Молдови, який вирішив "прокласти маршрут" для трьох українців на свою батьківщину поза пунктами пропуску.

У Вінниці він забрав "клієнтів" і повіз їх у прикордоння. Вартість "послуг" з логістики та інструктажу становила 12 000 доларів на криптогаманець.

Порушників затримали поблизу одного з населених пунктів Могилів-Подільського району.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили автомобіль та мобільний телефон, які використовувались у злочинній схемі.

Нагадаємо, на початку лютого на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Зловмисник обіцяв за 6000 доларів організувати втечу до Молдови.