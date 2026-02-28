На Вінниччині затримали іноземця, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон
Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Організатором схеми виявився 49-річний громадянин Молдови, який вирішив "прокласти маршрут" для трьох українців на свою батьківщину поза пунктами пропуску.
У Вінниці він забрав "клієнтів" і повіз їх у прикордоння. Вартість "послуг" з логістики та інструктажу становила 12 000 доларів на криптогаманець.
Порушників затримали поблизу одного з населених пунктів Могилів-Подільського району.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили автомобіль та мобільний телефон, які використовувались у злочинній схемі.
