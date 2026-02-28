У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час російської атаки у ніч на суботу, 28 лютого, збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Дніпра Бориса Філатова

Як передає RegioNews, про це він повідомив у Telegram.

"Збитий шахед впав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", – написав мер.

Філатов зазначив, що під час війни у прифронтовому Дніпрі дрон може впасти будь-де, тому про цілеспрямований замах на нього, ймовірно, не йдеться.

Нагадаємо, 28 лютого армія РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждав машиніст електровоза.