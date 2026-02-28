Українські прикордонники високоточно нищать ворога на Північно-Слобожанському напрямкуа
Прикордонники продовжують знищувати окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У ході бойового застосування безпілотних авіаційних комплексів бійці підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону високоточно уразили засоби радіоелектронної боротьби та розвідки противника, антени керування БпЛА та укриття ворога.
Завдяки професійним і злагодженим діям прикордонників противник вкотре залишився без надійного зв’язку.
Нагадаємо, днями українські прикордонники показали, як знищують піхоту ворога на півночі Харківщини.
У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 рокуВсі новини »
28 лютого 2026, 08:22Зеленський заявив про готовність отримати ядерну зброю
27 лютого 2026, 22:20Перша українська балістика: у Fire Point показали перші пуски ракет FP-7
27 лютого 2026, 21:35
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донбас, – ЗМІ
28 лютого 2026, 16:20В Ізраїлі заявили про ліквідацію Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого 2026, 15:55Росіяни нанесли авіаудар по Запорізькій області, є загибла
28 лютого 2026, 15:25РФ атакувала автомобіль Укрпошти на Сумщині
28 лютого 2026, 14:49У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
28 лютого 2026, 13:35На Вінниччині затримали іноземця, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон
28 лютого 2026, 13:07У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »