28 лютого
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
28 лютого
У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого
РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 14:49

РФ атакувала автомобіль Укрпошти на Сумщині

28 лютого 2026, 14:49
фото: Олег Григоров / Сумська ОВА
У Сумській області російські безпілотники атакували автомобіль Укрпошти у Миколаївській сільській громаді, внаслідок чого постраждали двоє цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків – водій та місцевий житель", – йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані.

Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині уламок російського дрона травмував 14-річного хлопця. Інцидент стався у Сумській громаді.

