РФ атакувала автомобіль Укрпошти на Сумщині
У Сумській області російські безпілотники атакували автомобіль Укрпошти у Миколаївській сільській громаді, внаслідок чого постраждали двоє цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
"Вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків – водій та місцевий житель", – йдеться у повідомленні.
За словами Григорова, попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані.
Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, на Сумщині уламок російського дрона травмував 14-річного хлопця. Інцидент стався у Сумській громаді.
