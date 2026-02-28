Росіяни нанесли авіаудар по Запорізькій області, є загибла
Внаслідок ворожої атаки 28 лютого загинула 86-річна жінка
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"86-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки. Росіяни завдали по Запорізькому району три удари КАБами", – йдеться у повідомленні.
За його словами, зруйновано житлові будинки, зафіксовано пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено оселі поруч.
Наразі на місці атаки працюють усі необхідні служби.
Як повідомлялось, Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля ЗАЕС в Запорізькій області. За цим слідкує МАГАТЕ.
Дроновий удар у Запорізькому районі: травмовано підлітка та ще трьох осібВсі новини »
27 лютого 2026, 07:04На Запоріжжі росіяни вбили людину з артилерії
25 лютого 2026, 17:30
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донбас, – ЗМІ
28 лютого 2026, 16:20В Ізраїлі заявили про ліквідацію Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого 2026, 15:55РФ атакувала автомобіль Укрпошти на Сумщині
28 лютого 2026, 14:49Українські прикордонники високоточно нищать ворога на Північно-Слобожанському напрямкуа
28 лютого 2026, 14:14У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
28 лютого 2026, 13:35На Вінниччині затримали іноземця, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон
28 лютого 2026, 13:07У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »