Росіяни нанесли авіаудар по Запорізькій області, є загибла

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"86-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки. Росіяни завдали по Запорізькому району три удари КАБами", – йдеться у повідомленні.

За його словами, зруйновано житлові будинки, зафіксовано пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено оселі поруч.

Наразі на місці атаки працюють усі необхідні служби.

Як повідомлялось, Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля ЗАЕС в Запорізькій області. За цим слідкує МАГАТЕ.