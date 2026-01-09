В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи

иллюстративное фото: из открытых источников

МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который может работать даже без мобильной связи

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.

"В критической ситуации вы звоните по телефону через приложение – и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу", – говорится в сообщении.

За отношение пригодится, когда человек находится:

в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

Мы будем расширять функциональность "112". Среди следующих шагов – опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей. 112 – это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны, – заметил Клименко.

Скачать приложение 112 Ukraine можно по ссылкам:

Операционная система iOS

Операционная система Android

Ранее спасатели призвали украинцев никуда не выезжать из - за возможной критической ситуации на дорогах . Непогода будет царить несколько дней.