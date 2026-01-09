В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который может работать даже без мобильной связи
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.
"В критической ситуации вы звоните по телефону через приложение – и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу", – говорится в сообщении.
За отношение пригодится, когда человек находится:
в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
в районах со слабым или нестабильным покрытием;
во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.
Мы будем расширять функциональность "112". Среди следующих шагов – опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей. 112 – это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны, – заметил Клименко.
Скачать приложение 112 Ukraine можно по ссылкам:
Ранее спасатели призвали украинцев никуда не выезжать из - за возможной критической ситуации на дорогах . Непогода будет царить несколько дней.