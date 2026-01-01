Украина вошла в единую роуминговую зону ЕС: что это значит

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 1 января, Украина официально присоединилась к единой роуминговой зоне со странами Европейского Союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как отмечается, с 1 января 2026 Украина официально присоединяется к единой роуминговой зоне с ЕС.

"Это означает, что украинцы могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу без дополнительных роуминговых платежей", - отметили в Офисе.

Напомним, в Украине был создан координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры – связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключений света.