17:33  01 января
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса
16:29  01 января
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
13:19  01 января
На Прикарпатье столбики термометра опустились до -18 градусов
UA | RU
UA | RU
01 января 2026, 19:24

Украина вошла в единую роуминговую зону ЕС: что это значит

01 января 2026, 19:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 1 января, Украина официально присоединилась к единой роуминговой зоне со странами Европейского Союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как отмечается, с 1 января 2026 Украина официально присоединяется к единой роуминговой зоне с ЕС.

"Это означает, что украинцы могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу без дополнительных роуминговых платежей", - отметили в Офисе.

Напомним, в Украине был создан координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры – связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключений света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
роуминг связь ЕС Украина
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы
31 декабря 2025, 10:40
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Энергетики сообщили о графиках отключения света 2 января
01 января 2026, 20:39
Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны может завершиться
01 января 2026, 19:06
Украинцы от 40 лет могут получить 2000 грн на проверку здоровья
01 января 2026, 18:19
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса
01 января 2026, 17:33
Суд назначил залог народным депутатам, подозреваемым в "торговле голосами"
01 января 2026, 17:15
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
01 января 2026, 16:29
Командир известного подразделения, якобы убитый русскими, оказался жив
01 января 2026, 15:42
В 2025 году украинские спасатели почти 500 тыс. раз выезжали на места обстрелов
01 января 2026, 15:15
В сети показали погоню украинского самолета за российским БпЛА
01 января 2026, 14:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »