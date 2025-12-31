У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян станом на кінець 2025 року
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати окупантів станом на середу, 31 грудня 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Отже, Росія у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб
- танків – 11 481 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 642 (+33) од.
- РСЗВ – 1 586 (+1) од.
- засоби ППО – 1 266 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.
Як повідомлялось, Росія вночі запустила по Україні понад 120 безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях.
