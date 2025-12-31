09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
31 грудня 2025, 09:19

У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян станом на кінець 2025 року

31 грудня 2025, 09:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати окупантів станом на середу, 31 грудня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Отже, Росія у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб
  • танків – 11 481 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 642 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 586 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
  • спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.

Як повідомлялось, Росія вночі запустила по Україні понад 120 безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
