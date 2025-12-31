Росіяни вночі запустили по Україні понад 120 безпілотників: скільки вдалось збити

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 31 грудня армія Росії атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Нашим військовим вдалося збити більшість ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із 18:00 30 грудня до ранку 31 грудня РФ атакувала 127 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Близько 80 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!", – зазначили військові.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США готові розмістити свої війська в Україні. Це може бути одна із умов надання гарантій безпеки.