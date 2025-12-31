09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
31 грудня 2025, 08:42

Росіяни вночі запустили по Україні понад 120 безпілотників: скільки вдалось збити

31 грудня 2025, 08:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 31 грудня армія Росії атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Нашим військовим вдалося збити більшість ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із 18:00 30 грудня до ранку 31 грудня РФ атакувала 127 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Близько 80 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!", – зазначили військові.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США готові розмістити свої війська в Україні. Це може бути одна із умов надання гарантій безпеки.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
