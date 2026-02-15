У торговому центрі Хмельницького сталася стрілянина: є поранені

15 лютого у Хмельницькому в торговельному центрі "Оазис" відбулася стрілянина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Суспільне.

Зокрема, інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур розповіла, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини.

"Можу підтвердити, що був дійсно інцидент в "Оазисі". Наразі працівники поліції працюють на місці, встановлюють обставини. Більше нічого сказати не можу", — зазначила Віра Мазур.

Інформацію щодо можливих поранених у поліції поки не коментують.

Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що до "Оазису" сьогодні, 15 лютого, на виклик виїжджала бригада швидкої допомоги. Медики доправили до травмпункту міської лікарні чоловіка, який перебував під час стрілянини в торговельному центрі.

Місцеві канали пишуть, що поранення отримали охоронець та ще одна жінка. Попередньо, стріляв військовий у СЗЧ, а операція з затримання нібито тривала майже 1,5 години.