12:24  01 января
В Харькове прогремели мощные взрывы
10:07  01 января
Как будут выключать свет в первый день 2026 года
17:29  31 декабря
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
UA | RU
UA | RU
01 января 2026, 07:49

Стало известно, сколько оккупантов украинские военные обезвредили в 2025 году

01 января 2026, 07:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силы обороны в 2025 году смогли обезвредить сотни тысяч вражеских бойцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По его словам, Украина доказала всему миру простую истину – сильнейшим украинским аргументом является ВСУ.

Сырский заявил, что дальнобойные удары, технологии и решительность Украины каждый день ослабляют и уничтожают военную машину агрессора.

"У нас одна из самых сильных и опытных армий в мире. И почти 420 тысяч обезвреженных российских окупантов только за 2025 год – яркое тому свидетельство", – отметил он.

Как сообщалось, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов. При этом воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ВСУ потери россиян Сырский Александр Станиславович Силы обороны
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года
31 декабря 2025, 09:19
Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить
31 декабря 2025, 08:42
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины: тысячи людей без света
01 января 2026, 12:43
В Харькове прогремели мощные взрывы
01 января 2026, 12:24
Каждый четвертый украинец считает, что 2026 год будет хуже, чем 2025 год
01 января 2026, 11:12
Эксглаву Офиса президента Андрея Ермака показали по телемарафону
01 января 2026, 10:50
Как будут выключать свет в первый день 2026 года
01 января 2026, 10:07
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине более 200 беспилотников: сколько сбили украинские военные
01 января 2026, 09:28
Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%
01 января 2026, 08:36
Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке
31 декабря 2025, 20:30
Украинские пограничники создали живую елку на границе
31 декабря 2025, 19:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »