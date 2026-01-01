Стало известно, сколько оккупантов украинские военные обезвредили в 2025 году

иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны в 2025 году смогли обезвредить сотни тысяч вражеских бойцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По его словам, Украина доказала всему миру простую истину – сильнейшим украинским аргументом является ВСУ.

Сырский заявил, что дальнобойные удары, технологии и решительность Украины каждый день ослабляют и уничтожают военную машину агрессора.

"У нас одна из самых сильных и опытных армий в мире. И почти 420 тысяч обезвреженных российских окупантов только за 2025 год – яркое тому свидетельство", – отметил он.

Как сообщалось, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов. При этом воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.