РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни у вівторок, 30 грудня, вдруге за день атакували Чорноморський порт. Унаслідок ворожої атаки загорівся резервуар із мастилом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Адміністрацію морських портів України (АМПУ) в Telegram.

На щастя, постраждалих немає.

На місці працюють усі відповідні служби – тривають роботи з ліквідації пожежі та наслідків обстрілу.

"Це черговий удар по портовій інфраструктурі України. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістичні можливості та експортний потенціал держави. Водночас, попри постійну загрозу та обстріли, порти продовжують працювати – завдяки професійним і злагодженим діям портовиків та всіх задіяних служб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, морський порт "Чорноморськ" – один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області.

Як повідомлялось, 30 грудня Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.