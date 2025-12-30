РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне во вторник, 30 декабря, второй раз за день атаковали Черноморский порт. В результате вражеской атаки загорелся резервуар с маслом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ) в Telegram.

К счастью, пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы – продолжаются работы по ликвидации пожара и последствиям обстрела.

Это очередной удар по портовой инфраструктуре Украины. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистические возможности и потенциал государства. В то же время, несмотря на постоянную угрозу и обстрелы, порты продолжают работать – благодаря профессиональным и слаженным действиям портовиков и всех задействованных служб", – говорится в сообщении.

Напомним, морской порт "Черноморск" – один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области.

Как сообщалось, 30 декабря Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.