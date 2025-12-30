19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 19:59

РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины

30 декабря 2025, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Россияне во вторник, 30 декабря, второй раз за день атаковали Черноморский порт. В результате вражеской атаки загорелся резервуар с маслом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ) в Telegram.

К счастью, пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы – продолжаются работы по ликвидации пожара и последствиям обстрела.

Это очередной удар по портовой инфраструктуре Украины. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистические возможности и потенциал государства. В то же время, несмотря на постоянную угрозу и обстрелы, порты продолжают работать – благодаря профессиональным и слаженным действиям портовиков и всех задействованных служб", – говорится в сообщении.

Напомним, морской порт "Черноморск" – один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области.

Как сообщалось, 30 декабря Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
