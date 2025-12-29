09:58  29 грудня
29 грудня 2025, 10:43

Нелегальний продаж електронних сигарет на Одещині: суд оголосив вирок

29 грудня 2025, 10:43
Фото: БЕБ
В Одеській області суд визнав винним жителя Миколаєва, який продавав через інтернет незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини до них

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Чоловік протягом чотирьох років купував в інтернеті нелегальні товари без документів та сертифікатів відповідності. Надалі перепродував товар через сайт власної компанії, яка спеціалізується на торгівлі побутовими електротоварами.

Щоб замаскувати незаконну діяльність, фігурант створив на сайті окрему вкладку "Електронні цигарки" у розділі "Туризм і хобі". Для спілкування з клієнтами використовував захищені месенджери.

Під час обшуку у місцях зберігання незаконної продукції правоохоронці виявили понад 1 млн грн готівкою, майже більше 900 одиниць електронних сигарет, рідини та змінні картриджі до них, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. Загальна вартість вилученого становить майже 3,7 млн грн.

Щоб забезпечити відшкодування збитків, на вилучене майно та товар наклали арешт.

Наразі суд визнав винним чоловіка за ч.1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).

Фігуранту призначили 85 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нелегальний продаж електронних сигарет на Одещині: суд оголосив вирок

Нагадаємо, раніше у Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків становить 5,5 млн грн.

