09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
09:25  29 грудня
На Львівщині зіткнулись два автомобілі: є постраждалий
08:57  29 грудня
На Київському водосховищі двоє рибалок провалилися під лід
29 грудня 2025, 09:36

В Україні ліквідували масштабний канал збуту зброї із зон бойових дій

29 грудня 2025, 09:36
Фото: поліція
Правоохоронці викрили зловмисників, яка спеціалізувалися на незаконних оборудках зі зброєю та боєприпасами. Організатора "чорних зброярів" затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Оперативники викрили угруповання, яке торгувало трофейною та втраченою зонах бойових дій вогнепальною зброєю. Організував незаконний бізнес 43-річний житель Полтавщини.

Правоохоронці задокументували факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 тисяч гривень.

Була проведена низка санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях на території столиці, Полтави та Київщини.

Під час обисків правоохоронці виявили схрон зброї: 48 автоматів Калашникова, 26 пістолетів Макарова, 4 кулемети, 8 одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї, 4 гранатомети та 31 постріл до гранатометів, 8 мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21 кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини. Крім того, вилучено готівку – понад 3000 євро та автомобіль.

В Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту зброї
Вилучений арсенал зброї направили на експертизу.

Організатора групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримали.

Наразі слідчі встановлюють усіх учасників угруповання, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

29 грудня 2025
