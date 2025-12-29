09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
09:25  29 декабря
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
08:57  29 декабря
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
29 декабря 2025, 09:36

В Украине ликвидировали масштабный канал сбыта оружия из зон боевых действий

29 декабря 2025, 09:36
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили злоумышленников, специализировавшихся на незаконных сделках с оружием и боеприпасами. Организатора "черных оружейников" задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оперативники разоблачили группировку, торговавшую трофейным и утраченным зонах боевых действий огнестрельным оружием. Организовал незаконный бизнес 43-летний житель Полтавщины.

Правоохранители задокументировали факт нелегального сбыта 12 единиц автоматического оружия и более 1000 патронов. Стоимость своего товара злоумышленники оценили в 820 тысяч гривен.

Был проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства участников группы и в их автомобилях на территории столицы, Полтавы и Киевщины.

Во время обысков правоохранители обнаружили схрон оружия: 48 автоматов Калашникова, 26 пистолетов Макарова, 4 пулемета, 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия, 4 гранатометы и 31 выстрел к гранатометам, 8 мин, 76 гранат, почти 2 взрыватели, детонаторы, почти 21 килограмм взрывчатки, глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины. Кроме того, изъяты наличные – более 3000 евро и автомобиль.

Изъятый арсенал оружия направили на экспертизу.

Организатор группы, которому инкриминировано незаконное обращение с оружием, задержан.

Следователи устанавливают всех участников группировки, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

29 декабря 2025
