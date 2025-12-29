РФ ночью запустила по Украине 25 дронов: ПВО обезвредила 21
В ночь на 29 декабря враг атаковал Украину 25 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 15 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 21 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание четырех ударных дронов на двух локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Напомним, в ночь на 29 декабря российские военные атаковали два района на Днепропетровщине. В результате вражеских атак возникли пожары.
