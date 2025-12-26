16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 19:04

У 71-річної мешканки Сумщини шахраї виманили понад 23 тисячі гривень

26 грудня 2025, 19:04
Фото: поліція Сумської області
Громадян закликають бути обережними через зростання випадків телефонного шахрайства під виглядом банківських працівників

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумській області поліція застерігає громадян від шахраїв, які телефонують, представляючись працівниками банків. Зловмисники лякають потенційних жертв нібито проблемами з картками або рахунками та створюють відчуття терміновості, щоб змусити діяти швидко та необачно.

Останній зафіксований випадок стався з 71-річною мешканкою обласного центру. Невідома жінка, яка назвала себе працівницею банку, переконала пенсіонерку пройти "ідентифікацію". Виконуючи настанови шахрайки, жінка перерахувала понад 23 тисячі гривень на рахунок зловмисниці.

За цим фактом слідчі поліції Сумської області відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за шахрайство. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати свої персональні дані або коди стороннім особам.

Поліція нагадує основні правила безпеки: банки ніколи не запитують паролі або коди підтвердження по телефону і не просять переказувати кошти. У разі підозрілих дзвінків слід припинити розмову та самостійно зв’язатися з банком. Якщо ви стали жертвою шахраїв – необхідно негайно звертатися до поліції. Бережіть свої фінанси та не піддавайтеся на психологічний тиск зловмисників.

Раніше повідомлялося, мешканці Херсонщини за кілька днів втратили майже 300 тисяч гривень через шахрайські схеми – зловмисники діяли під виглядом працівників банків та представників державних програм, використовуючи популярні моделі "блокування картки" та "оформлення грошової допомоги".

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
