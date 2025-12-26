Фото: поліція Сумської області

Громадян закликають бути обережними через зростання випадків телефонного шахрайства під виглядом банківських працівників

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумській області поліція застерігає громадян від шахраїв, які телефонують, представляючись працівниками банків. Зловмисники лякають потенційних жертв нібито проблемами з картками або рахунками та створюють відчуття терміновості, щоб змусити діяти швидко та необачно.

Останній зафіксований випадок стався з 71-річною мешканкою обласного центру. Невідома жінка, яка назвала себе працівницею банку, переконала пенсіонерку пройти "ідентифікацію". Виконуючи настанови шахрайки, жінка перерахувала понад 23 тисячі гривень на рахунок зловмисниці.

За цим фактом слідчі поліції Сумської області відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за шахрайство. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати свої персональні дані або коди стороннім особам.

Поліція нагадує основні правила безпеки: банки ніколи не запитують паролі або коди підтвердження по телефону і не просять переказувати кошти. У разі підозрілих дзвінків слід припинити розмову та самостійно зв’язатися з банком. Якщо ви стали жертвою шахраїв – необхідно негайно звертатися до поліції. Бережіть свої фінанси та не піддавайтеся на психологічний тиск зловмисників.

