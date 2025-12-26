Фото: прокуратура

Правоохоронці запобігли вивезенню за кордон двох мешканок Донецької області. Вербувальницю затримали "на гарячому" – під час спроби відправлення жінок автобусом до Європи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили, що мешканка Дніпропетровської області за попередньою змовою з невстановленою особою організувала схему вербування та відправки жінок до Польщі для надання сексуальних послуг за винагороду. У вересні цього року зловмисниця звернулася до знайомої з проханням підшукати мешканок Донеччини, користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем. За кожну завербовану жінку вона обіцяла 100 євро винагороди.

Під час зустрічі з двома претендентками фігурантка переконувала їх у вигідності такої "роботи", наголошуючи на високих заробітках. До розмови в онлайн-режимі також долучилася спільниця з Польщі, яка пообіцяла профінансувати виїзд жінок за кордон та надіслала їм квитки на автобус міжнародного сполучення.

За планом, після прибуття до Європи дівчат мали поселити в орендованій квартирі, де вони повинні були надавати сексуальні послуги за гроші.

Мешканка Дніпропетровщини особисто супроводила жінок до автобуса, який прямував до Польщі. У цей момент її затримали правоохоронці.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Її взяли під варту. Фігурантці загрожує від 5 до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили схему незаконного вивезення дітей за кордон під виглядом "канікул". Трьом учасникам угруповання повідомили про підозру.