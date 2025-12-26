Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
Сили оборони України вдарили по логістиці та уразили бійців бригади спеціального призначення РФ на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, українські військові завдали удару по 14-й бригаді спеціального призначення у населеному пункті Бердянське, а також уразили склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.
Втрати РФ уточнюються.
Як повідомлялось, українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області. Місце події не називається.
