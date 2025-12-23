18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
23 грудня 2025, 18:15

Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині

23 грудня 2025, 18:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони вийшли із Сіверська Донецької області. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя особового складу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що поблизу міста тривають важкі бої. Армія РФ має на цьому напрямку суттєву перевагу в техніці та живій силі. Росіяни продовжують наступати, незважаючи на суттєві втрати.

"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі зауважили, що місто залишається під вогневим контролем наших військ.

Як повідомлялось, двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині. Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" тримали оборону біля Костянтинівки.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
