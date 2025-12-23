Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили оборони вийшли із Сіверська Донецької області. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя особового складу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що поблизу міста тривають важкі бої. Армія РФ має на цьому напрямку суттєву перевагу в техніці та живій силі. Росіяни продовжують наступати, незважаючи на суттєві втрати.

"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі зауважили, що місто залишається під вогневим контролем наших військ.

