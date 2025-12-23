Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині
Сили оборони вийшли із Сіверська Донецької області. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя особового складу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що поблизу міста тривають важкі бої. Армія РФ має на цьому напрямку суттєву перевагу в техніці та живій силі. Росіяни продовжують наступати, незважаючи на суттєві втрати.
"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – йдеться у повідомленні.
Водночас у Генштабі зауважили, що місто залишається під вогневим контролем наших військ.
