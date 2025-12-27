В Генштабе назвали потери РФ за сутки
Начались 1403-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За это время россияне потеряли более 1,2 млн бойцов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Итак, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек
- танков – 11 464 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.
- РСЗО – 1 579 (+0) ед.
- средства ПВО – 1264 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.
- крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.
- специальная техника – 4029 (+0) ед.
Данные уточняются.
Напомним, война с Россией обошлась Украине в 800 млрд. долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
27 декабря 2025, 00:45
