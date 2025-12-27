22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
27 грудня 2025, 00:45

Через обстріли та блекаути: українська кукурудза різко впала в ціні - що відбувається на ринку

27 грудня 2025, 00:45
Ілюстративне фото
Цього тижня фіксують зниження індикаторів кукурудзи. Йдеться про FAB Чорне море

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Фахівці зазначили, що ціни на фуражну кукурудзу цього тижня були під тиском повільного експорту внаслідок атак російської армії по енергетичній та портовій інфраструктурі. Кукурудза лишається найбільш активною експортною культурою в Україні, проте ці фактори не могли не вплинути на вартість.

Зазначається, що індикативні ціни попиту кукурудзи з портів чорного моря за менш ніж тиждень знизились на 1-3 USD/т, до 210-218 та 214-222 USD/т відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

