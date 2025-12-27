Через обстріли та блекаути: українська кукурудза різко впала в ціні - що відбувається на ринку

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Фахівці зазначили, що ціни на фуражну кукурудзу цього тижня були під тиском повільного експорту внаслідок атак російської армії по енергетичній та портовій інфраструктурі. Кукурудза лишається найбільш активною експортною культурою в Україні, проте ці фактори не могли не вплинути на вартість.

Зазначається, що індикативні ціни попиту кукурудзи з портів чорного моря за менш ніж тиждень знизились на 1-3 USD/т, до 210-218 та 214-222 USD/т відповідно.

