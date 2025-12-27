22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
27 декабря 2025, 00:45

Из-за обстрелов и блекаутов: украинская кукуруза резко упала в цене - что происходит на рынке

27 декабря 2025, 00:45
Иллюстрационное фото
На этой неделе фиксируют понижение индикаторов кукурузы. Речь идет о FAB Черное море

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Специалисты отметили, что цены на фуражную кукурузу на этой неделе оказались под давлением медленного экспорта в результате атак российской армии по энергетической и портовой инфраструктуре. Кукуруза остается наиболее активной экспортной культурой в Украине, однако эти факторы не могли не отразиться на стоимости.

Отмечается, что индикативные цены спроса на кукурузу из портов черного моря за менее чем неделю снизились на 1-3 USD/т, до 210-218 и 214-222 USD/т соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

