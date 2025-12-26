22:06  26 декабря
В Киеве взорвался автобус
21:21  26 декабря
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
16:59  26 декабря
РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 22:41

В Украине разрешили продавать лекарства не в аптеках

26 декабря 2025, 22:41
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правительство разрешило продавать лекарства на автозаправочных станциях (АЗС). Однако есть один нюанс – речь идет исключительно о безрецептурных препаратах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Кабмин внес изменения в лицензионные условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами. Теперь их разрешено продавать в помещениях АЗС.

В министерстве считают, что это позволит сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей, особенно в отдаленных районах, в ночное время и в условиях отключения электроэнергии. В то же время, решение не выведет такую торговлю из-под контроля государства.

Речь идет только о лекарствах, которые люди могут применять самостоятельно.

Как отмечается, сети АЗС должны получить соответствующие лицензии на продажу лекарства.

Напомним, украинцы могут бесплатно сдать тесты на ВИЧ и гепатиты в мобильных амбулаториях. С начала 2025 уже более 67 тысяч украинцев воспользовались этой возможностью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лекарства здоровье АЗС Украина
Вакцина от ВПЧ уже в Украине: бесплатные прививки для девочек стартуют с 1 января
26 декабря 2025, 11:37
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
ДТП в Кривом Роге: автомобили разбросало по мокрой дороге
26 декабря 2025, 22:55
В Житомирской области водитель сбил несовершеннолетнюю
26 декабря 2025, 22:35
Стало известно, какие гарантии США предложили Украине
26 декабря 2025, 22:25
В Киеве взорвался автобус
26 декабря 2025, 22:06
В Киевской области иномарка влетела в электроопору: погиб человек
26 декабря 2025, 21:55
Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его
26 декабря 2025, 21:38
Не пришел в ТЦК из-за трех маленьких детей: на Полтавщине судили мужчину за неявку за повесткой
26 декабря 2025, 21:35
Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
26 декабря 2025, 21:21
Дистанционно подорвал ресторан в Чернигове за денежное вознаграждение: задержан 45-летний подозреваемый
26 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »