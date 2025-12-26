В Украине разрешили продавать лекарства не в аптеках

иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство разрешило продавать лекарства на автозаправочных станциях (АЗС). Однако есть один нюанс – речь идет исключительно о безрецептурных препаратах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Кабмин внес изменения в лицензионные условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами. Теперь их разрешено продавать в помещениях АЗС.

В министерстве считают, что это позволит сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей, особенно в отдаленных районах, в ночное время и в условиях отключения электроэнергии. В то же время, решение не выведет такую торговлю из-под контроля государства.

Речь идет только о лекарствах, которые люди могут применять самостоятельно.

Как отмечается, сети АЗС должны получить соответствующие лицензии на продажу лекарства.

