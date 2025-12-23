Українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» цілодобово стоять на варті Костянтинівки, зачищаючи її околиці від ворожих штурмовиків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Цими днями наші прикордонники спалили не одну ворожу автівку, знищили кілька одиниць бронетехніки, включно із танком, а родзинкою наших "полювань" стала доісторична радянська гармата М-46.
Як повідомлялось, двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині. Хлопці тримали борону поблизу міста Костянтинівка.
