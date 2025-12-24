16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
14:55  24 декабря
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 17:12

Зеленский заявил, что Китай помогает РФ атаковать энергетику Украины

24 декабря 2025, 17:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская разведка фиксирует увеличение связей РФ с КНР. В частности, китайские компании могут предоставлять российской армии космические разведданные

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", – отметил президент.

По мнению Зеленского, такие действия Поднебесной позволяют Кремлю затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

В то же время Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять вооруженной агрессии РФ.

Ранее Зеленский вскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны. В частности, документ затрагивает такие чувствительные вопросы, как суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
разведданные Китай РФ война Владимир Зеленский
Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов
24 декабря 2025, 12:33
Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского
24 декабря 2025, 10:56
Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
24 декабря 2025, 07:14
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 16:44
Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования
24 декабря 2025, 16:35
В Полтавской области иномарка вылетела в кювет: водитель погиб на месте
24 декабря 2025, 16:10
По 15-20 часов без света: будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны
24 декабря 2025, 15:59
На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом через электрогенератор
24 декабря 2025, 15:45
Почему все говорят о мире уже ближайшие дни, недели, а перемирия не видно ни одного
24 декабря 2025, 15:33
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
24 декабря 2025, 14:55
Институт массовой информации назвал лучших журналистов в 2025 году
24 декабря 2025, 14:47
В Закарпатье медик "продал" инвалидность за 500 долларов
24 декабря 2025, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »