Зеленский заявил, что Китай помогает РФ атаковать энергетику Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинская разведка фиксирует увеличение связей РФ с КНР. В частности, китайские компании могут предоставлять российской армии космические разведданные

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", – отметил президент.

По мнению Зеленского, такие действия Поднебесной позволяют Кремлю затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

В то же время Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять вооруженной агрессии РФ.

