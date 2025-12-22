15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 14:14

На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів

22 грудня 2025, 14:14
фото: ДПСУ
Житель Львівської області разом зі спільниками організував протиправний бізнес, що включав ввезення та виготовлення підробленої продукції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, у місті Буськ функціонували два підпільні швейні цехи, де нелегально виготовляли одяг під виглядом брендів класу люкс із використанням торгівельних знаків відомих компаній. До роботи зловмисники залучали місцевих мешканців.

Реалізацію контрафактного товару здійснювали через магазини у Львові та Буську, а також за допомогою месенджерів і соціальних мереж.

Окрім одягу, фігуранти продавали підроблені під марку Apple аксесуари, навушники та годинники.

Попередня вартість вилучених контрабандних товарів становить близько 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон гривень. Контрабандну електроніку виявили у пункті пропуску "Шегині–Медика".

