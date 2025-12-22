На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів

фото: ДПСУ

Житель Львівської області разом зі спільниками організував протиправний бізнес, що включав ввезення та виготовлення підробленої продукції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, у місті Буськ функціонували два підпільні швейні цехи, де нелегально виготовляли одяг під виглядом брендів класу люкс із використанням торгівельних знаків відомих компаній. До роботи зловмисники залучали місцевих мешканців.

Реалізацію контрафактного товару здійснювали через магазини у Львові та Буську, а також за допомогою месенджерів і соціальних мереж.

Окрім одягу, фігуранти продавали підроблені під марку Apple аксесуари, навушники та годинники.

Попередня вартість вилучених контрабандних товарів становить близько 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон гривень. Контрабандну електроніку виявили у пункті пропуску "Шегині–Медика".