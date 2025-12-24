16:44  24 декабря
24 декабря 2025, 16:44

В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников

иллюстративное фото: из открытых источников
Пассажиропоток в пунктах пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в период рождественско-новогодних праздников остается интенсивным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Хотя в последние дни он несколько снизился, однако все еще остается на высоком уровне", – отметили в ведомстве.

Напомним, что 21 декабря был зафиксирован самый высокий показатель пересечения границы за последний период – почти 155 тысяч граждан были оформлены в пунктах пропуска. 22 декабря границу в общей сложности пересекли 131 тысячу граждан, а 23 декабря показатель пересечения составлял около 118 тысяч человек.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня не фиксируются очереди на границе как на выезд из Украины, так и на въезд.

В целях ускорения процедур контроля и обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска пограничники принимают дополнительные организационные меры. В частности, увеличено количество пограничных нарядов и персонала, вовлеченного в осуществление пограничного контроля. Также в постоянном режиме осуществляется обмен информацией и координация действий пограничных служб сопредельных государств.

Как сообщалось, пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников. В частности, 21 декабря впервые после завершения летнего туристического сезона, суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.

