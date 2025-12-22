15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 14:29

Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята

22 грудня 2025, 14:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Із наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс пасажиро-транспортний потік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 21 грудня уперше після завершення літнього туристичного сезону, добовий показник перетину державного кордону України перевищив 150 тисяч осіб.

"За минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб та 28,5 тисячі одиниць автотранспорту. При цьому, в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, що пов’язано з наближенням різдвяно-новорічних свят, на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд.

"Щоб уникнути дискомфорту під час перетину кордону, громадянам, які планують закордонні поїздки, рекомендуємо заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту. В цей час також варто закладати більше часу на перетин кордону", – додали прикордонники.

Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів. Попередня вартість вилучених контрабандних товарів становить близько 14 мільйонів гривень.

прикордонники кордон черги Держприкордонслужба ДПСУ
