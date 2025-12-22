У "Армия+" появились новые функции
В популярном среди военнослужащих приложении стало доступным удостоверение защитника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Теперь в приложении появились удостоверения защитника и защитницы, позволяющие подтвердить статус военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.
Кроме того, разработчики добавили информационную ленту "Пульс", где обещают давать официальные объяснения, советы и важную информацию для защитников.
Также были обновлены дизайн и навигация сервиса.
Напомним, с октября в приложении "Армия+" можно подать рапорт на дополнительный отпуск. Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.
В Украине создадут новый центр для научного обеспечения Сил поддержки ВСУВсе новости »
05 декабря 2025, 20:53В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25В "Резерв+" появится личное фото пользователя: Минобороны объявило о старте тестирования функции
27 ноября 2025, 18:06
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 15:19У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря 2025, 14:29Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »