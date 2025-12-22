У "Армия+" появились новые функции

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Теперь в приложении появились удостоверения защитника и защитницы, позволяющие подтвердить статус военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.

Кроме того, разработчики добавили информационную ленту "Пульс", где обещают давать официальные объяснения, советы и важную информацию для защитников.

Также были обновлены дизайн и навигация сервиса.

Напомним, с октября в приложении "Армия+" можно подать рапорт на дополнительный отпуск. Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.