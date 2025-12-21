На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
20 грудня на автодорозі Київ–Чоп поблизу села Біла Криниця на Рівненщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю восьми транспортних засобів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Надзвичайники надали допомогу постраждалим, знеструмили пошкоджені автомобілі та розчистили проїжджу частину.
Внаслідок ДТП постраждали троє людей. Їх передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження та лікування.
Обставини та причини аварії встановлюють відповідні служби.
Нагадаємо, раніше на Львівщині Peugeot Partner зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії водій мінівена зазнав важких травм і був госпіталізований до реанімації, де згодом помер.
