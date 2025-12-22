08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 07:56

У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих

22 грудня 2025, 07:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 21 грудня близько четвертої ранку на Житомирському шосе у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок зіткнення авто Ford із вантажівкою MAN травми, несумісні з життям, отримали три людини: 66-річний водій легковика та дві його пасажирки 51 та 37 років. Загиблі – мешканці Запорізької області.

Ще одного травмованого пасажира, 36-річного чоловіка, госпіталізували.

За кермом вантажівки перебував 37-річний мешканець Харківської області, він не постраждав.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлює всі обставини та причини події.

Автомобілі помістили на арештмайданчик.

У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих

Нагадаємо, 20 грудня на Рівненщині сталася масштабна ДТП за участю восьми транспортних засобів. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінниця події аварія ДТП загиблі
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »