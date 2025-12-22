Фото: поліція

ДТП сталася 21 грудня близько четвертої ранку на Житомирському шосе у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок зіткнення авто Ford із вантажівкою MAN травми, несумісні з життям, отримали три людини: 66-річний водій легковика та дві його пасажирки 51 та 37 років. Загиблі – мешканці Запорізької області.

Ще одного травмованого пасажира, 36-річного чоловіка, госпіталізували.

За кермом вантажівки перебував 37-річний мешканець Харківської області, він не постраждав.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлює всі обставини та причини події.

Автомобілі помістили на арештмайданчик.

